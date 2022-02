Stiri pe aceeasi tema

- Familia regizoarei de imagine Halyna Hutchins, ucisa anul trecut pe platoul de filmare al westernului „Rust”, i-a dat in judecata pe actorul Alec Baldwin, armurierul lungmetrajului și ceilalți producatori ai filmului, anunța Insider.

- La aproape patru luni de la moartea Halynei Hutchins, 42 de ani, in timpul filmarilor pentru pelicula „Rust”, familia femiie l-a dat in judecata pe starul Alec Baldwin, 63 de ani, informeaza Bild . Procesul pentru ucidere din culpa a fost depus marți in Santa Fe, New Mexico, SUA, unde a fost filmat…

- Alec Baldwin a predat telefonul sau politiei, vineri, in cadrul anchetei privind moartea cineastei Halyna Hutchins, pe platourile de filmare de la „Rust”, din cauza unui revolver pe care l-a folosit actorul. In momentul dramei, pe 21 octombrie, la ferma din Santa Fe (New Mexico), Alec Baldwin…

- Un avocat al lui Alec Baldwin a declarat joi ca actorul își va preda telefonul mobil ca parte a unei anchete privind împușcarea mortala a regzoarei de imagine Halyna Hutchins pe platoul de filmare al filmului „Rust” , dar poliția din New Mexico a spus ca înca nu a primit…

- Hannah Gutierrez Reed, armurierul în vârsta de 24 de ani angajat de producatorii filmului „Rust”, a dat în judecata compania care a furnizat muniție pentru filmarile western-ului, afirmând ca aceasta este responsabila de uciderea accidentala a regizoarei de imagina…

- Armurierul productiei „Rust”, Hannah Gutierrez Reed, l-a dat in judecata miercuri pe Seth Kenney, cel care a furnizat munitie pentru filmari, pentru ca ar fi amestecat gloante oarbe si reale, fapt care a dus la decesul directorului de imagine Halyna Hutchins, potrivit news.ro. Gutierrez Reed…

- Oamenii legii intenționeaza sa recupereze fișierele șterse și sa studieze ce site-uri a vizitat actorul american. O instanța din districtul Santa Fe din statul american New Mexico a emis poliției un mandat pentru a verifica informațiile de pe telefonul actorului Alec Baldwin. Despre aceasta a anunțat…

- Hannah Gutierrez-Reed, armurier la filmul ''Rust'', a fost interogata de politistii care vor in special sa afle cum a putut fi introdusa munitie reala pe platou. Directoare de imagine Halyna Hutchins a fost ranita mortal in timp ce actorul Alec Baldwin a actionat un revolver care i-a fost prezentat…