- Militari pucisti din Nigerul prada violentei jihadiste si aliat al tarilor occidentale pana in prezent, au anuntat la televiziunea nationala miercuri seara ca l-au rasturnat pe presedintele ales democratic Mohamed Bazoum, aflat la putere din 2021.

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, "a transmis sprijinul de neclintit al Statelor Unite" intr-o convorbire telefonica miercuri cu președintele Nigerului, Mohamed Bazoum, care a fost reținut de garzile prezidențiale in interiorul palatului sau, a precizat Departamentul de Stat, informeaza…

- Președintele sirb Aleksandar Vucic și prim-ministrul autoproclamatei provincii Kosovo, Albin Kurti, au avut joi discuții lungi și separate cu șeful politicii externe a UE, Josep Borrel, dar au refuzat sa discute intre ei despre dezescaladarea situației din nordul Kosovo. Declarația a fost facuta de…

- Reprezentanții celor mai puternice cinci țari care au misiuni diplomatice la Pristina, cunoscute sub numele de „Grupul Quint”, dar și seful biroului UE din Pristina, se vor intalni marți, 30 mai, cu presedintele Aleksandar Vucici. Ulterior, președintele Serbiei va avea intalniri separate cu ambasadorii…

- Președintele sarb considera ca Pristina „a așteptat in mod deliberat ziua in care un numar semnificativ de barbați din nordul Kosovo și Metohija vor ajunge la Belgrad, pentru a ataca cladirile municipale.”

- Președintele USR Catalin Drula spune ca a ascultat „stupefiat” declarația lui Nicolae Ciuca de vineri dimineața și ca realitatea sta complet opus: Liderii coaliției spun ca prioritațile lor sunt problemele societații, dar nu vorbesc decat despre funcții.„Am ascultat mai devreme, recunosc, stupefiat…

- Virgil Guran, vicepreședinte PNL, a dezvaluit, la un post TV, ce au discutat liderii liberali aseara cu Klaus Iohannis, in contextul in care Nicolae Ciuca se pregatește sa-și depuna mandatul de premier.„Au discutat despre realizarea rotativei in termenii și condițiile stabilite, fara sa existe planuri,…