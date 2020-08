Presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita si-a anuntat demisia in direct la televiziune in zorii zilei de miercuri, in urma loviturii de stat militare de marti, transmite dpa, iar AFP relateaza ca militarii care au preluat puterea au anuntat in cursul noptii ca doresc sa instituie ''o tranzitie politica civila'' care sa conduca la alegeri generale ''intr-un interval de timp rezonabil''. ''Am decis sa renunt la post'', a declarat Keita, imbracat in vesminte traditionale si purtand o masca pe figura pentru a se proteja de infectarea cu coronavirus.…