Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise si cel putin 80 ranite de tirurile armatei sudaneze luni, la Khartoum, in timpul manifestatiilor masive contra loviturii de stat si a arestarii conducatorilor civili ai tarii, a anuntat un sindicat sudanez de medici pro-democratie, transmite AFP. Dupa ce generalul…

- Șeful consiliului de guvernare al Sudanului, Abdel Fattah al-Burhan, a anunțat dizolvarea consiliului suveran de tranziție și a guvernului, declarand stare de urgența dupa o lovitura de stat militara si arestarea premierului.

- Soldati neidentificati au asediat casa prim-ministrului sudanez Abdalla Hamdok, plasandu-l in arest la domiciliu, potrivit Al Hadath TV, citat de Mediafax. Au fost arestati si ministrii industriei si informatiilor, precum si un consilier al premierului. Accesul la telecomunicatii a fost limitat, asa…

- Mai mulți membri ai guvernului de tranziție din Sudan au fost arestați chiar în casele lor, în contextul unei crize politice profunde în aceasta țara africana, relateaza BBC și Reuters. Cel puțin patru membri ai cabinetului sudanez civil au fost arestați de soldați neidentificați…

- ​Miniștrii și membrii civili ai consiliului de stat au fost arestați luni de armata, în Sudan, unde se deruleaza o lovitura de stat, relateaza Reuters și The Guardian. Informația privind arestarile a fost publicata pe Facebook, principalul grup politic prodemocrație transmițând ca…

- Președintele Klaus Iohannis conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York. Klaus Iohannis și-a susținut discursul de la tribuna Adunarii Generale…

- Liderul mondial Novak Djokovic, care va incerca incepand de luni la New York sa castige US Open, pentru a reusi Marele Slem intr-un sezon si sa-si duca la 21 recordul de titluri majore, l-ar putea regasi pe germanul Alexander Zverev in semifinale, conform tragerii la sorti efectuate joi, informeaza…