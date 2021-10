Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dacian Cioloș, se claseaza pe locul 3 in topul celor mai influenți europarlamentari, in urcare de pe locul 8 in 2020, potrivit Influence Index 2021 realizat de Vote Watch Europe. Și alți...

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a explicat ca nu vor susține un guvern minoritar al PNL și ar dori refacerea coaliției de guvernare. Ieri, guvernul minoritar propus de Dacian Cioloș a picat in Parlament. ”Din punctul nostru de vedere este nevoie de un guvern cu puteri depline, care sa poata…

- Președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a facut primele declarații dupa ce guvernul propus de el nu a primit votul de incredere al Parlamentului.„Parlamentarii au discutat despre soluții, dar practic au respins singura soluție pe care au avut-o pe masa. Exact cei care ne acuzau ca blocam gasirea unei soluții…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, și premier desemnat de președintele Klaus Iohannis, a declarat marți seara, 19 octombrie, dupa audierile din Parlament ale miniștrilor propuși pentru votul de miercuri din plen, ca face un apel ca senatorii și deputații tuturor formațiunilor politice sa sprijine prin…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marti ca le-a cerut parlamentarilor partidului "decenta si profesionalism" in timpul audierilor ministrilor propusi in Cabinetul Ciolos, mentionand ca liberalii au decis sa se abtina la vot. "Am discutat despre audierile de astazi. Am cerut colegilor mei decenta…

- Biroul Național al USR a decis ca luni sa fie depuse in Parlamnent programul de guvernare și lista de miniștri. Potrivit USR, Biroul Național al formațiunii s-a intrunit la solicitarea premierului desemnat Dacian Cioloș și a stabilit un calendar pentru zilele urmatoare. Astfel, sambata urmeaza sa aiba…

- Președintele PNL, Florin Cîțu a anunțat ca liberalii au decis, vineri, în ședința BEX ca sa-i solicite lui Dacian Cioloș sa discute cu PSD și AUR pentru a identifica o majoritate parlamentara. Cîțu a mai precizat ca daca USR nu reușește sa coalizeze o majoritate, PNL va demara negocieri…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, premier desemnat, afirma ca nu exista o lista a potentialilor ministri intr-un guvern al formatiunii. El a spus ca la sfarsitul saptamanii, partidul pe care il conduce va lua o decizie, dupa ce se vor pronunta si PNL si UDMR.