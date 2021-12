Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 decembrie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul I.P.J. Constanta, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in executare 23 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Alba, Constanta, Hunedoara,…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul I.P.J. Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța, au pus in executare 23 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și județele Alba, Constanta, Hunedoara, Ilfov și Valcea, in…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din IGPR, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2 București, efectueaza 103 percheziții domiciliare, in București și 36 de județe, intr-un dosar care vizeaza nerespectarea…

- VIDEO: Peste 100 de PERCHEZIȚII in Alba și alte 35 de județe pentru confiscarea unor arme de foc introduse ilegal in țara In aceasta dimineața, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IGPR, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2…

- Perchezitii la sediul Brigazii Rutiere din capitala Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Mai multe perchezitii au loc la aceasta ora la sediul Brigazii Rutiere din Bucuresti, dar si la domiciliile mai multor politisti. Potrivit unor surse…

- DIICOT a declanșat, in aceasta dimineața, o ampla operațiune la nivel național, in paralel desfașurandu-se mai multe acțiuni de anihilare a unor grupari de crima organizata, acțiune a avand numele de cod „Ziua Z”. Și anul trecut, procurorii anti-mafia au organizat o astfel de acțiune. In vestul țarii,…

- DIICOT a declanșat, in aceasta dimineața, o ampla operațiune la nivel național, in paralel desfașurandu-se mai multe acțiuni de anihilare a unor grupari de crima organizata, acțiune a avand numele de cod ”Ziua Z”. Și anul trecut, procurorii anti-mafia au organizat o astfel de acțiune. In vestul țarii,…

- Politistii au descins in 4 locatii din orasul Navodari, la domiciliile a 3 persoane banuite ca ar fi oferit sume de bani cu titlu de camata si ar fi efectuat contrabanda cu produse din tutun. Valoarea totala a bunurilor ridicate este de aproximativ 150.000 de lei.Politisti din cadrul Sectiei Regionale…