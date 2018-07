Stiri pe aceeasi tema

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Selectionata Frantei a castigat al doilea sau titlu mondial, dupa ce a invins echipa Croatiei cu scorul de 4-2 (2-1), duminica, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in finala...

- Reprezentativa Frantei a castigat Cupa Mondiala la fotbal pentru a doua oara in istoria sa, dupa ce a invins, duminica, la Moscova, cu scorul de 4-2 (2-1), selectionata Croatiei. Pentru Franta au marcat Mandzukici '18 (autogol), Griezmann '39 (penalti), Pogba '59 si Mbappe '65. Golurile Croatiei au…

- Campionatul spaniol La Liga furnizeaza cei mai multi jucatori in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, care va opune echipele Frantei si Croatiei, detronand Premier League, care domina la acest capitol inainte de semifinale, relateaza EFE. La Liga are 10 jucatori in finala programata…

- Selectionerul Croatiei, Zlatko Dalic, considera ca elevii sai au facut cel mai bun meci de la actuala editie a Cupei Mondiale de fotbal, calificandu-se in finala dupa ce au invins cu scorul de 2-1 dupa prelungiri reprezentativa Angliei, miercuri seara la Moscova. "Cred ca acesta a fost cel mai bun meci…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018. Robotul umanoid Sophia a participat la inceputul saptamanii la o conferința de tehnologie la Hong Kong alaturi de creatorii sai. Acolo, ea a prezis ce echipa va caștiga...

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018. Calificarea în finala i-a scos pe fanii francezi în strada! A fost nebunie, marți noapte, în Franța, dupa ce reprezentativa &"cocoșului galic&" s-a calificat pentru a treia

- In timpul campionatului Mondial de Fotbal autoritațile ruse fac tot posibilul ca zecile de mii de suporteri straini sa se simta bine. Multe restricții sunt acum trecute cu vederea chiar și in cel mai pazit loc din capitala rusa - Piața Roșie.

- Dupa ce hamalii din aeroportul Seremetievo, una dintre porțile aeriene ale Moscovei, au furat, zilele trecute, de la un jucator venit la Campionatul mondial de fotbal din Rusia, impresionanta suma de 11.