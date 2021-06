Stiri pe aceeasi tema

- O noua versiune a platformei www.monitor-emf.ro, unde toti cei interesati pot vizualiza rezultatele masurarilor privind nivelul de radiatii emise de antenele de telecomunicatii utilizate pentru radio-TV, Wi-Fi, respectiv toate benzile de telefonie mobila inclusiv cele folosite in prezent pentru tehnologia…

- Plenul Parlamentului a aprobat, marti, bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pe anul 2021, acesta fiind diminuat la capitolele vizand cheltuielile de personal aferente salariilor de baza, fondului de premii, voucherelor…

- Muzeul de telecomunicatii al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va fi expus, in perioada 10 - 23 mai, la centrul comercial Sun Plaza din Bucuresti, informeaza institutia intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. Potrivit sursei citate,…

- Traficul de internet realizat in retelele fixe din Romania a inregistrat o crestere masiva, cu peste 51%, in 2020 fata de anul anterior, in timp ce in retelele mobile s-a constatat un salt de 30%, conform datelor preliminare prezentate, joi, de catre Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale…

- Numarul localitatilor considerate "zone albe", fara acoperire cu internet broadband, a scazut cu peste 40%, pana la 1.600, de la aproximativ 2.700, cat se inregistrau in 2019, releva datele preliminare prezentate, joi, de vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Operatorii de transport si distributie a gazelor naturale vor realiza investitii totale de peste 1,6 miliarde de lei aferente anului 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, luni, AGERPRES. In vederea indeplinirii obligatiilor ce…