- Artistii americani Lady Gaga si Tony Bennett vor lansa la 1 octombrie un nou album de jazz intitulat "Love for Sale", al carui prim extras, "I Get a Kick Out of You", poate fi deja ascultat in streaming, relateaza miercuri EFE. Albumul va cuprinde versiuni ale cantecelor lui Cole Porter si…

- Trupa de rock X Ambassadors a lansat noua piesa – “OKAY” si anunta albumul “THE BEAUTIFUL LIAR” pentru 24 septembrie. Aceasta este a doua melodie aparuta in 2 luni, “My Own Monster” si “OKAY” vor fi prezente pe noul proiect muzical. Melodia este despre cat de imprevizibila poate fi viata, dar intr-un…

- Dupa ce Amuly și Liviu Teodorescu au adus piesa in premiera la Liza și Fere, luni seara la Virgin Radio Romania, azi a venit și momentul lansarii clipului pentru ”Modestia”. „Modestia” este o piesa despre importanța sinceritații cu sinele atunci cand atingi succesul. Artiștii cauta sa transmita, inclusiv…

- Casa de discuri timișoreana Psihodrom Records a lansat astazi albumul de debut, „Fluid Oratorio”, realizat de Kinga Otvos, creatoare multidisciplinara care și-a inceput viața artistica in contextul studiului vocal academic, ca mai apoi sa tranziteze spre actorie, iar mai apoi spre performance și mișcare…

- La doua luni de cand Loredana Groza a lansat o piesa in colaborare cu mai mulți cantareți de la noi, acum jurata de la X Factor e gata pentru un nou hit care sa suna in difuzoare in aceasta vara. Artista a lansat o noua melodie in colaborare cu aceleași nume grele, iar ea e iar in centrul atenției.

- Dupa ce ne-a plimbat prin univers cu „Nave Spațiale”, MIRA prezinta „Zi Merci”, ultima poveste muzicala ce se regasește pe primul album din cariera al artistei. Lansat la inceputul primaverii atat fizic cat și online, „MiraDivina” este un material discografic personal ce culege experiențe reale imparțite…

- Scena muzicala timișoreana a avut parte recent de prima ediție a festivalului Psihodrom, un eveniment pus la cale de cei de la Psihodrom Records, o mișcare care iși propune sa coaguleze artiștii care activeaza in zona „electronica“. Printre artiștii care au participat la aceasta ediție – pilot a acestui…

- Mult așteptata reuniune „Friends” a primit in sfarșit o data de lansare și un trailer dupa o lunga intarziere cauzata de pandemia de coronavirus. „Friends: The Reunion” va fi lansat pe 27 mai, dupa ce actorii din distribuția originala a sitcom-ului au filmat impreuna luna trecuta.