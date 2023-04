SOLUȚIE… Cei patru indivizi prinși la furat cabluri de la rețelele de telefonie mobila de pe raza comunelor din zona Huși au fost prezentați instanței de judecata, pentru verificarea masurii preventive. Doi dintre ei nu au avut noroc sa iasa de dupa gratii, insa in cazul celorlalți doi, judecatorul a dispus masura arestului la domiciliu. […] Articolul Lotul de hoți care a furat cablurile de telefonie de prin sate, “desparțit”: doi dupa gratii, unul in arest la domiciliu și unul… la școala! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .