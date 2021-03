Loteria Romana organizeaza duminica, 7 martie, tragerile speciale loto ale primaverii. Evenimentul va fi transmis de Romania TV in cadrul emisiunii ”Romanii au noroc”, de la ora 18.10. La tragerile loto de joi, 4 martie , Loteria a acordat peste 18.900 de caștiguri, in valoare totala de peste 900.000 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 7 martie 2021: Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara,…