Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I la Loto 6/49, respectiv cate 100.000 de lei pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din 5, 9, 12, 16 si 19 ianuarie.



Conform unui comunicat al companiei, majorarea vine in urma castigarii premiului de categoria I la tragerea suplimentara Loto 6/49 din data de 31 decembrie 2019.



Duminica, 5 ianuarie, au loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din noul an, dupa ce la tragerile de anul nou, care au avut loc in data de 31 decembrie, Loteria Romana a acordat 98.757 de castiguri,…