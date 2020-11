Stiri pe aceeasi tema

- ”LOZ 6/49” este noul produs cu care LOTERIA ROMANA continua traditia lozului randalinat. Jucatorii increzatori in sansa lor pot achizitiona, cu numai 4 lei, un ”LOZ 6/49”. Pentru noul loz randalinat Loteria Romana pune la bataie 680.170 de castiguri in valoare totala de 4.960.000 de…

- LOTO. Duminica, 1 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 10.500 de premii, in valoare totala de peste 430.700 de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 1 noiembrie 2020: Loto 6/49:Loto…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 22 octombrie 2020. Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI, care au avut loc duminica, 18 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 26.300 de caștiguri in valoare…

- Direcția Generala Anticorupție, in parteneriat cu Asociația Pro Democrația și Fundația Hanns Seidel Romania deruleaza, in perioada octombrie – decembrie 2020, Proiectul #Integritate 2020, in cadrul caruia este organizat un concurs de filme de scurt metraj cu tematica anticorupție.Proiectul iși propune…

- Loteria Romana a așteptat cu nerabdare tragerea de astazi, 8 octombrie 2020, in speranța ca va oferi reportul la Joker, in valoare de 2,45 milioane de euro, unei persoane care s-a simțit norocoasa și a cumparat bilet. Numerele caștigatoare la Loto 6/49 – joi 8 octombrie 2020 Conform site-ului oficial…

- Loteria Romana continua cu tragerile Loto 6/49 și pune din nou premii la bataie și astazi, duminica, 4 octombrie 2020. Impatimiții acestui joc, sunt nerabdatori sa vada care sunt numerele caștigatoare și daca sunt sau nu caștigatori. Numerele caștigatoare – Loto 6/49 – duminica 4 octombrie 2020 Potrivit…

- Duminica, 4 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 1 octombrie, Loteria Romana a acordat 15.265 de caștiguri in valoare totala de peste 630.300 de lei.Rezultatele tragerii Loto 6/49 din 4 octombrie 2020: Loto 6/49: Joker:…

- Cele mai mari premii care pot fi castigate sunt in valoare de 50.000 de lei fiecare.Cele mai mari premii care pot fi castigate sunt in valoare de 50.000 de lei fiecare Loz ldquo;Fabricat in Romania" se afla la cea de a doua editie si este unul din produsele cu care Loteria Romana continua traditia lozului…