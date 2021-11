​Loteria de vaccinare: Duminică au loc primele extrageri din noiembrie Loteria de vaccinare continua în noiembrie, iar duminica au loc primele extrageri ale acestei luni. Ca de obicei, fiind extragere saptamânala, este vorba despre 80 de premii de 10.000 lei și unul de 100.000 de lei. Participa persoanele care s-au înscris de vinerea trecuta, de la ora 12:00 pâna astazi la aceeași ora.

Cum te înscrii la Loteria Vaccinarii

1. accesare site https://certificat-covid.gov.ro;

2. autentificare: se introduce adresa de e-mail;

3. verificare e-mail: link de autentificare;

4. accesare e-mail primit de la platforma

