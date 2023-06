Stiri pe aceeasi tema

- In lotul convocat de selecționerul Edi Iordanescu nu se regasește niciun fotbalist din TOP 5 Europa. Kosovo are 6 astfel de internaționali, Elveția 17! Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, tot de la…

- Mari consumatori de filme, clujenii s-au lasat cuceriți de arta cinematografiei inca din anul 1896, cand au fost organizate primele proiecții in orașul din inima Transilvaniei. Iar acum, la mai bine de un secol distanța, Clujul intra in compania selecta a marilor orașe ale lumii care dețin un muzeu…

- Suveranul britanic s-a plimbat, sambata, pe strazile din satul Valea Zalanului, județul Covasna. Imbracat lejer, regele a fost impinat de localnici cu flori și a fost aplaudat. El a stat de vorba cu satenii și turiștii veniți special sa il vada, dar a vizitat și cateva locuri pitorești din zona. Charles…

- Cu ocazia implinirii a 75 de ani de parteneriat diplomatic neintrerupt intre Romania si Israel, ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a organizat un dineu la care au participat, printre altii, reprezentanti ai Congresului american si ai Departamentului de Stat, reprezentantul special pentru problemele…

- Face ea ce face și mereu ajunge in centrul atenției. Loredana Groza și-a surprins, din nou, fanii, cu o apariție incendiara pe scena. Aflata la cel mai recent concert, diva muzicii romanești a purtat o ținuta care a lasat puțin loc imaginației. Ținuta incendiara a Loredanei Groza i-a fascinat pe fanii…

- Pe langa partea de beneficii indiscutabile, PNRR-ul negociat de useristul Cristian Ghinea, are și “bombitele” lui. Una dintre acestea se refera la creșterea varstei de pensionare la 70 de ani, in schimbul unor facilitați privind creșterea procentului pe partea de contributivitate. PNL nu va vota un…

- Politic Senator PSD, Danuț Cristescu: PSD se opune creșterii obligatorii a varstei de pensionare! / Declarație politica martie 17, 2023 13:10 PSD se opune creșterii obligatorii a varstei de pensionare! Aceasta trebuie corelata cu speranța de viața, care in Romania e sub media UE. “Opțiunea”…

- O formatie de avioane si elicoptere din dotarea Fortelor Aeriene Romane va survola vineri, incepand cu ora 11,30, cerul municipiului Focsani, pentru a marca implinirea a 110 ani de aeronautica militara in Romania, a informat Primaria Focsani. Survolul este prilejuit de manifestarile dedicate implinirii…