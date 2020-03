Lora nu se mai poate intoarce acasa din Bali. Ce face pe durata pandemiei? Lora nu se mai poate intoarce acasa din Bali. Ce face pe durata pandemiei? Lora a trecut prin cel mai greu moment al vietii sale la inceputul acestui an. Celebra artista si-a pierdut mama, care a incetat din viata dupa o lunga lupta cu o boala nemiloasa. Durerea a pus-o la pamant, dar constienta ca trebuie sa-si revina, Lora a hotarat sa plece pentru o perioada cat mai departe de tot. Pentru a se regasi si pentru a-si face ordine in suflet si ganduri. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de LORA (@loraofficial) pe Mar 23, 2020 la 12:38 PDT A plecat alaturi de iubitul ei,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus si Hailey Bieber, sedinte de machiaj in paralel pe Instagram. VIDEO Partea buna, daca e sa existe o parte buna in aceasta perioada de izolare si distantare sociala, e ca acum avem timp pentru lucruri pentru care inainte nu aveam. Vedetele, spre exemplu, sunt mai active ca niciodata pe social…

- Marile vedete de afara stau in izolare la domiciliu Pandemia de Coronavirus le-a speriat si pe marile vedete de la Hollywood. In consecinta, multe staruri au ales izolarea la domiciliu in aceasta perioada. Vezi aceasta postare pe Instagram ‪Stay at home as much as possible. Listen to the experts,…

- Mii de romani au ramas blocați la Granița dintre Austria și Ungaria, care a inchis frontierele pentru cetațenii strani. Ministerul de Externe a reușit sa obțina permisiunea ca aceștia sa tranziteze teritoriul Ungariei, incepand cu ora 13.00, ora Romaniei. Cei care vor ajunge, in urmatoarele zile, la…

- Arnold Schwarzenegger si-a indemnat fanii sa stea acasa si sa se autoizoleze in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni The Independent si Press Association. "Terminatorul" in varsta de 72 de ani a publicat pe Instagram o inregistrare video in care ofera informatii celor care ii urmaresc…

- Shannen Doherty a reluat lupta impotriva cancerului! Iata cine o ajuta! Shannen Doherty are ajutor in lupta cancerului la san in stadiu 4, boala nemiloasa de care recent a devzaluit public ca sufera din nou! Celebra actrita in varsta de 48 de ani nu se lasa insa doborata si face tot posibilul pentru…

- Adrian Brincoveanu, partenerul Andreei Marin, militeaza pe Instagram pentru salvarea animalelor accidentate pe sosea De mai bine de doi ani traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Andreea Marin. Totusi, Adrian Brincoveanu a ales sa ramana o prezenta cat se poate de discreta. O sustine pe femeia…

- O adolescenta a starnit o dezbatere nationala despre blasfemie in Franta dupa ce a facut o transmisie live pe contul de Instagram. Dupa ce un comentator a numit-o „lesbiana murdara”, tanara a replicat spunand ca uraste Coranul si ca Islamul este o religie a urii.

- Diego Armando Maradona, fostul idol al fotbalului argentinian, a deplans moartea starului baschetului american Kobe Bryant intr-un accident de elicopter, informeaza agentia spaniola EFE. "Se duc toti cei buni. Regret, de asemenea, moartea fiicei sale si a echipajului elicopterului. Ne…