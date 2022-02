Lor chiar le pasă de trenuri. Germania va investi peste 13 miliarde de euro în infrastructura feroviară în 2022 Guvernul federal german și cele ale land-urilor vor investi 13,6 miliarde euro în infrastructura feroviara în acest an, cu 900 milioane euro mai mult decât în 2021. Se va da în folosința și o mica porțiune de 250 km/h, vor continua lucrarile la tuneluri care sa faca mai rapid traficul în zona urbana și vor fi modernizate și liniile din zonele de frontiera. România a investit în total 5,5 miliarde euro în modernizarea infrastructurii feroviare în ultimii 20 de ani.



