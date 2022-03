Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a anunțat, luni, eliminarea cerinței de efectuare a unui test COVID de catre calatorii vaccinați care intra in Marea Britanie. Regula se va aplica incepand cu 11 februarie, conform ministrului britanic al transporturilor, Grant Shapps. Premierul Boris Johnson a explicat ca ridicarea…

- Un irlandez care a refuzat sa poarte masca in timpul unui zbor Dublin-New York a fost acuzat de „agresiune" si „intimidare" pentru ca si-a „aratat fesele" in public, o infractiune pentru care risca pana la 20 de ani de inchisoare, a anuntat, vineri, justitia americana, informeaza lefigaro.fr. Shane…

- Space Entertainment Enterprise (SEE), compania care co-produce viitorul film in spatiu al lui Tom Cruise, intentioneaza sa construiasca o arena sportiva si un studio de productie in gravitatie zero, scrie revista Variety , citata de News.ro. SEE. a dezvaluit planuri de a construi un modul de statie…

- De cateva saptamani, cand se lasa seara ai senzația ca pe mai multe strazi din Sectorul 1 se filmeaza un nou episod din thrillerul ”Pasarile” regizat de Alfred Hitchcock . ”Ciorile iși cauta hrana acolo unde exista gunoaie” La doua-trei zile stoluri uriașe de ciori aterizeaza in copacii din zona Dorobanți-…

- Un grup bipartizan din Senatul Statelor Unite a promis luni, in timpul unei vizite la Kiev, solidaritate si furnizarea de arme, avertizandu-l in acelasi timp pe presedintele rus Vladimir Putin sa nu lanseze o noua ofensiva impotriva Ucrainei. Marea Britanie a anuntat la randul ei ca va furniza Ucrainei…

- REȘIȚA – Victoria parțiala a taximetriștilor in procesul cu Primaria Reșița inmoaie regulile de autorizare! Un accident in justiția din Romania, in opinia primarului Ioan Popa care insa, fiind vorba despre o hotarare judecatoreasca, respecta legea chiar daca o considera stramba uneori. „E ca și cum,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declarat sambata ca spera ca viitorul sau an jubiliar de platina, care incepe in februarie si va marca cei 70 de ani de domnie, sa fie o sansa pentru ca oamenii ”sa multumeasca pentru schimbarile enorme din ultimii 70 de ani, sociale, stiintifice si culturale,…

- Clubul englez de fotbal Tottenham Hotspur va face apel impotriva eliminarii sale din Europa Conference League, a declarat marti antrenorul Antonio Conte, citat de Eurosport. Tottenham a fost eliminata luni din aceasta competitie dupa ce UEFA a decis sa acorde victoria la ''masa verde'' formatiei…