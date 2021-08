Londra financiară: City și Canary Wharf încă poartă cicatricile pandemiei Londra,simbolul puterii financiare britanice revine incet la viața, dar arata in continuare o imagine palida a unui district de afaceri cu birouri goale. Mai mult de 500.000 de oameni lucrau in City inainte de pandemie. In saptamana incheiata pe 20 august, rata de ocupare a birourilor din centrul Londrei a fost de doar 10,30%, potrivit […] The post Londra financiara: City și Canary Wharf inca poarta cicatricile pandemiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

