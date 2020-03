Stiri pe aceeasi tema

- Nu se vorbește despre altceva decat coronavirus in zilele acestea, din motive evidente. Situația este cat se poate de serioasa -- Romania a decretat stare de urgența, majoritatea zborurilor au fost anulate, iar locurile și adunarile publice au fost inchise sau interzise. Firește, cu toții ne gandim…

- Autoritatile chineze au decis, pentru a doua oara in interval de nicio saptamana, sa vina in sprijinul Italiei și sa trimita aparatura medicala și consumabile necesare pentru a face fața crizei generate de pandemia cu Covid-19. Italia ramane in continuare a doua cea mai afectata tara din lume de…

- China, de unde a pornit pandemia cu coronavirus in luna decembrie 2019, și care acum constata o scadere semnificativa a contaminatilor și a deceselor pe teritoriul sau, a inceput sa trimita specialiști și material sanitar in mai multe țari lovite de virusul ucigaș. In Italia, țara europeana cea mai…

- In timp ce numarul victimelor epidemiei cu coronavirus este in scadere in China, autoritațile anunțau miercuri, 11 martie, ca intreprinderile iși pot relua progresiv activitațile la Wuhan, epicentrul dezastrului epidemic. Corespondentul in China al RFI semnaleaza o preocupare insistenta a Chinei de…

- Anuntul este facut de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Marți dimineața, președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit la Wuhan, locul de unde s-a declanșat epidemia de coronavirus, in luna decembrie anul trecut. Presa și alte surse locale au precizat ca președintele Jinping a sosit la Wuhan pentru…

- Coronavirusul, care a facut pana acum 305 de morți și a infectat 14.300 de oameni din peste 25 de țari, a fost identificat de cercetatorii chinezi in timp record: o saptamana. Asta, datorita unui sistem eficient, dar și controversat, implementat imediat dupa epidemia de SARS din 2003, scrie Business…

- Autoritațile sanitare chineze, citate de corespondentul permanent la Beijing al ziarului “Les Echos”, au anunțat miercuri dimineața ca numarul contaminatilor cu coronavirus a ajuns deja la cifra record de aproape 6.000 in China continentala, cu 1.400 mai mulți decat in ziua precedenta. “botezat” “2019-nCoV”…