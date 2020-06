Logitech face etichetele mult mai explicite Prin mișcarea comunicata azi, Logitech devine prima companie de produse electronice care le va oferi consumatorilor informații detaliate despre impactul produselor din portofoliul sau asupra mediului inconjurator. Concret, va furniza o etichetare detaliata a impactului emisiilor de carbon pe ambalajele produselor din intregul portofoliu. Impactul carbonului este o masurare cuantificabila recunoscuta, aliniata eforturilor de acțiune... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jimmy Kimmel a fost ales de catre The Academy of Television Arts & Sciences in calitate de gazda a celei de-a 72-a editii a galei Primetime Emmy Awards. Intr-un comunicat publicat marti seara, Jimmy Kimmel a recunoscut existenta unor incertitudini legate de aceasta gala, cauzate de pandemia de COVID-19:…

- Ionuț a fost in week-end in Delta. Dupa ce și-a dat vesta jos, in timpul unei plimbari cu barca, i-a atras atenția o persoana cu un aparat foto, intr-o alta barca și s-a gandit ca este un polițist care il fotografiaza pentru a-i da o amenda. In realitate, era doar un turist pasionat de pasari... View…

- 23 de angajați ai FAN Courier au fost depistați pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2. Cu toții au fost spitalizați. Starea de sanatatea a acestora este buna. Felix Patrașcanu, unul dintre patronii companiei, a declarat pentru Europa FM ca toți angajații din Ialomița ai companiei vor fi testați și ca…

- Editatul pozelor de pe rețelele de socializare a atins cote ‘alarmante’, fiindca mulți tind sa exagereze și se ‘retușeaza’pana ajung sa nu mai arate deloc ca in viața reala. Acesta este și cazul unor influencerite din China care au fost ‘demascate’ de niste fotografi. Urmaritorii celor doua au fost…

- Chiar daca perioada pe care o traim nu e una deloc vesela, inca exista oameni curiosi care isi pastreaza atentia alerta pentru a vedea lucrurile frumoase din jurul nostru. E cazul biologului Andrea Mangoni, care a filmat un moment unic intr-unul dintre canalele Venetiei, acum golite de oameni si barci.…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza ca o noua campanie de tip scam se propaga in aceste zile in mediul online si are ca tinta utilizatori din Romania, infractorii cibernetici folosind identitatea vizuala a unor institutii de presa pentru campanii…

- Un jurnalist roman, stabilit de mulți ani la Londra, a primit miercuri dimineața un test pentru coronavirus prin care autoritațile vor sa afle cat de raspandita e boala in randul populației.Marius Comper locuiește de mai mulți ani la Londra, iar in aceasta dimineața a primit in cutia poștala un test…

- Tinerii sar in ajutorul iesenilor nevoiti sa stea in casa. Un grup de studenti ai Universitatii Tehnice si ai Universitatii de Stiinte Agricole au pus bazele unei asociatii al carei scop este sa sprijine eforturile de combatere a pandemiei de coronavirus. „Am plecat de la considerentul ca tinerii sunt…