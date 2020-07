LOCURI LIMITATE pentru acest curs Nu ratați ultimele locuri disponibile pentru cursul de Inspector Sanatate si Securitate in Munca, curs sustinut de formatori cu experienta si cunostintele necesare pentru a putea oferi notiuni utile din Legea 319/2006, legea sanatatii si securitatii in munca. Locurile pentru acest curs sunt limitate, inca va mai puteti inscrie la urmatoarea sesiune de curs desfasurata … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

