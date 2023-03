Locul viran de lângă Poștă Avem o panorama a Caii Marașești de prin anii ’60. Casa de Cultura (2) este abia in construcție, blocurile de patru etaje s-au construit dar avem o zona ciudata (1) langa Direcția de Poșta. Acolo a fost o cladire in care a funcționat Administrația Financiara. O vedeți mai jos. Cand a fost largita Calea Marașești, […] Articolul Locul viran de langa Poșta apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Bacaului vrea sa mute sediul municipalitații din actuala cladire de pe Calea Marașești și cauta un imobil de circa 4.000 de metri patrați pe care sa-l inchirieze. Conform unui proiect de hotarare inaintat Consiliului local Bacau, aleșii locali sunt invitați sa aprobe demararea procedurilor…

- Miercuri, elevii claselor a VI-a A și B de la Școala ”Alecu Russo” au participat la activitatea educativa „Stop violența # prieteniei”, din cadrul proiectului „Romania pentru Fiecare Copil” derulat in parteneriat cu Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacau, Inspectoratului de Poliție J Bacau…

- Pe 20 decembrie, a avut loc, la Centrul de Cultura ,,George Apostu” un eveniment aniversar, unde a fost lansata cea de-a doua ediție, revizuita și adaugita, a carții ,,Onirica” , de Dan Perșa, dar și vernisajul expoziției de fotografie și eseu ”Castele și palate”, semnata de artistul vizual Ovidiu Ungureanu,…

- Au inceput noul an in pași de dans. Așa cum l-au incheiat, de altfel, și pe cel care a trecut. Din 2021, membrii școlii bacauane de dans „MoonLight Dance Studio” avanseaza in pas de dans și o fac nu doar la antrenamente și competiții, ci și cu ocazia diferitelor evenimente. Un eveniment important, unul…

- Numarul foarte mare de afecțiuni respiratorii la nivel național face ca autoritațile sa se gandeasca la declararea epidemiei de gripa. In acest context, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau a facut publice ultimile date referitoare la aceste afecțiuni inregistrate in perioada 25 decembrie-1 ianuarie.…

- Patru autoturisme au fost implicate, in aceasta dupa-amiaza, intr-un accident rutier pe DN 11 A, pe Dealul Magura, in zona Pensiunii Cataleya. Conform unupetrotus.ro, doua masini au parasit carosabilul, in urma carambolului. Pe seara, un alt accident a fost semnalat pe Calea Marașești, in zona Pieței…

- Filiala „Colonel Corneliu Chirieș” Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a marcat finalul de an 2022 din activitatea sa printr-o reuniune la care au participat alaturi de membrii ei și reprezentanții unor instituții și organizații partenere. Evenimentul a avut loc la Centrul de…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau informeaza printr-un comunicat ca, la nivelul județului Bacau, au devenit operaționale pentru populația generala, 4 noi centre de vaccinare cu noua formula de vaccin impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 – vaccinul Comirnaty Omicron BA 4-5. 1.Spitalul „Prof. Dr. Eduard…