Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 06 – 10 iunie, la Cabana Salvamont Cota 2000 Transfagarașan, Salvamont Argeș organizeaza “TABARA NAȚIONALA DE PREGATIRE PENTRU CAUTARE LA SUPRAFAȚA DESTINATA UNITAȚILOR CANINE SALVAMONT”. Tabara este organizata in colaborare cu Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania. Participa…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca se doreste schimbarea tablelor scolare clasice, cu creta, cu table interactive, in toate cele peste 80.000 de sali de clasa din Romania. Cu ajutorul acestor table, elevii vor putea, in timp real, sa preia informatiile pe laptop, tableta sau telefonul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a declarat, joi, la sediul partidului, despre posibilitatea ca Romania sa livreze armament Ucrainei, ca Romania trebuie sa fie pregatita legal, si cu o decizie politica, si de aceea s-au facut aceste deplasari, pentru a oferi mai mult ajutor. "A fost…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, in cautare de ajutor la București. Comunicatul Guvernului, dupa intalnire Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, vineri dimineața, cu ministrul afacerilor externe din Ucraina, Dmitro Kuleba. Discuțiile cu premierul Nicolae Ciuca au durat o ora și jumatate.…

- DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, se regasește și in acest an in clasamentul anual al caselor de avocatura alcatuit de Legal 500 EMEA, fiindu-i recunoscuta performanța in șapte practici, dintre care concurența și fiscalitatea se afla pe primul loc (Tier 1).

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a transmis, marti, despre posibilitatea adoptiei copiilor ucraineni, orfani, refugiati in Romania si aflati in grija institutiilor statului roman, ca legal, nu exista nicio posibilitate pentru ca romanii care doresc sa poata deveni parintii copiilor ucraineni institutionalizati,…

- Naționala de rugby are maiine un meci extrem de important pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2023, cu Georgia, dar gandurile “stejarilor” se duc catre conflictul armat dintre Rusia și Ucraina. Andrei Ursache spune ca nu s-ar da in laturi sa iși apere țara, la fel cum fac și sportivii ucraineni,…

- Romanii din Diaspora trebuie sa intoarca in 5 zile in țara in caz de razboi. Un proiect publicat de guvernul Ciuca, de modificare a legilor siguranței și apararii naționale, prevede ca romanii din diaspora trebuie sa revina urgent acasa in caz de razboi. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile…