Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca nu exista, in acest moment, nicio informație care sa indice intenția unui atac intențional al Rusiei in legatura cu ramașițele unei drone, ce ar putea fi ruseasca, gasite miercuri pe raza comunei Ceatalchioi, pe un teren in apropierea…

- Localnicii din Plauru, unde miercuri au fost identificate resturi de drona, spun ca aceasta le-a trecut, duminica noaptea, pe deasupra capului. S-au speriat rau. „Sub tocul usii m-am pus si n-am mai iesit din casa”, povestește o femeie din sat. Reacția autoritaților, care au confirmat, dupa ce inițial…

- In timp ce pescuia, marti, pe malul romanesc al Dunarii, apicultorul Gabi Popescu a putut vedea barje care incarcau cereale in portul fluvial ucrainean Izmail, la o zi dupa ce Rusia a lansase in cursul noptii al treilea sau atac impotriva infrastructurii portuare. Atacul a zdruncinat ferestrele din…

- Un satean roman se teme de riscul ca o drona sa se rataceasca de peste granița ucraineana. Un barbat din Plauru, județul Tulcea, a declarat pentru Reuters ca nu se simte in siguranța pe malul romanesc al Dunarii.

- In timp ce pescuia, marti, pe malul romanesc al Dunarii, apicultorul Gabi Popescu a putut vedea barje care incarcau cereale in portul fluvial ucrainean Izmail, la o zi dupa ce Rusia a lansat, in cursul noptii, al treilea atac impotriva infrastructurii portuare. Atacul a zdruncinat ferestrele din satul…

- Este alerta maxima la granița Romaniei dupa ce rușii au bombardat din nou porturile ucrainene. De data aceasta au fost raportate explozii și bombe in portul Chilia Noua din Ucraina, dupa ce zilele trecute, porturile Reni și Ismail de peste Dunare au fost ținta atacurilor. Localnicii au surprins atacurile,…

- Un alt contingent de militari, specializat in stingerea incendiilor de padure, a plecat catre Franța pentru a-i inlocui pe colegii pre-poziționați pe teritoriul acestei țari. Astfel, cei 40 de pompieri salvatori vor fi inlocuiți cu un alt contingent de militari, format din 40 de pompieri, care vor…

- Localnicii din Aldeni, sat al comunei buzoiene Cernatești, traiesc de trei saptamani in teroare. Aproape in fiecare noapte, ursul le intra in gospodarii și omoara orice animal ii iese in cale. In serile trecute, fiara a omorat patru oi și doua capre, din doua curți diferite.