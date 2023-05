Stiri pe aceeasi tema

- Grigori Uzun - candidatul la cursa pentru bașcanul Gagauziei, susținut de Partidul Socialiștilor, a invitat-o la dezbateri publice pe concurenta sa in turul doi de scrutin - candidatul Partidului "Șor", Eugenia Guțul. El a anunțat acest lucru in cadrul unui briefing de presa din 3 mai, transmite newsmaker.md.…

- 1 mai 2023| Incepe stagiunea fanfarei din Petrești: Copiii sunt invitați cu bicicleta in fața Caminului Cultural, pentru tradiționalul marș 1 mai 2023| Incepe stagiunea fanfarei din Petrești: Copiii sunt invitați cu bicicleta in fața Caminului Cultural, pentru tradiționalul marș Și in acest an, Fanfara…

- Primaria Tulcea a lansat, vineri, o licitație pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG), conform platformei naționale de achiziții publice. Valoarea licitației se ridica la 3,5 milioane de lei, iar termenul limita pentru primirea ofertelor și cererilor de participare este 15 mai. Planul…

- Poftiti la miere. Primaria Ghiroda, in parteneriat cu Asociația Apis Banatica, organizeaza cea de-a XII-a ediție a Targului Apicol, in data de 11-12 martie 2023, in curtea Caminului Cultural din Comuna Ghiroda, judetul Timiș. In cele doua zile de targ, sunt așteptați comercianți și apicultori din toate…

- Valoarea totala estimata a achizitiei este de 443.043 lei fara TVA Actualizarea si completarea in format compatibil GIS a documentatiei de urbanism, consta in studii de fundamentare, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor…

- Primaria Ghiroda, in parteneriat cu Asociația Apis Banatica, organizeaza cea de-a XII-a ediție a Targului Apicol, in data de 11-12 martie 2023, in curtea Caminului Cultural din Comuna Ghiroda, judetul Timiș. In cele doua zile de targ, sunt așteptați comercianți și apicultori din toate regiunile țarii…

- Administrația locala din Slobozia ofera contribuabililor posibilitatea de a participa la creionarea Planului Urbanistic General al municipiului reședința de județ. Slobozenii interesați pot accesa chestionarul dedicat acestui obiectiv pe site-ul oficial al instituției. Chestionarul poate fi completat…