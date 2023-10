Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Israel și Fașia Gaza devine din ce in ce mai critica. Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj important pentru romanii care se afla acolo. Aproximativ 350 de romani urmeaza sa fie evacuați din Fașia Gaza in perioada urmatoare.

- Brazilia, care prezideaza in prezent Consiliul de Securitate al ONU, a convocat pentru vineri o noua reuniune a acestui organism pentru a aborda situatia in Fasia Gaza, a anuntat miercuri seara Ministerul Afacerilor Externe, relateaza AFP, conform AGERPRES.Seful diplomatiei braziliene Mauro Vieira…

- Fașia Gaza a fost complet blocata de Israel, și se afla deja intr-o stare umanitara tot mai precara de mulți ani din cauza unui blocaj prelungit.Dar aceste cinci zile au fost deosebite: Blocada totala, lipsa de energie electrica, apa, aprovizionare cu alimente, furnizare medicala și, in plus fața…

- Un moldovean de 35 de ani, care se afla in Israel, in apropiere de Fașia Gaza, se numara printre victimele atacului terorist comis de membrii mișcarii islamiste Hamas. Vestea fost anunțata de responsabilii Ministerului moldovean de Externe.

- Atacurile nu contenesc in Israel si Fasia Gaza. Toata noaptea trecuta, rachetele au lovit tinte din Gaza si zonele apropiate. De cealalta parte, teroristii Hamas au tras si ei rachete spre Israel. Situatia este disperata spun oamenii din ambele tabere.

- Ambasadorul Romaniei in Israel, Radu Ioanid, spune intr-o intervenție telefonica, la B1 TV , care este situația romanilor care sunt inca in Israel. „Trebuie sa ințelegem cu toții ca situația romanilor aflați in Israel, pe termen scurt, este extrem de fluida. Este fluida pentru ca și dupa inceperea…

- Ambasadorul Romaniei in Israel, Radu Ioanid, a explicat care este situația romanilor aflați in Israel și in Fașia Gaza și ce trebuie sa faca aceștia pentru a obține ajutorul serviciului consular.

- Ambasadorul israelian in Statele Unite, Michael Herzog, sustine ca printre persoanele rapite in Israel de luptatorii palestinieni Hamas din Fasia Gaza se numara si americani, potrivit AFP. Intrebat duminica la CBS daca printre civilii si militarii rapiti in sudul Israelului de Hamas se afla si americani,…