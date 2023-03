Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Consiliu Local Baia Mare de maine, 28 februarie, in sistem online, va fi supus atenției consilierilor locali proiectul de hotarare privind aprobarea achiziționarii imobilului construcție in suprafața construita desfașurata totala de 8089 mp situat pe teren proprietatea Municipiului Baia…

- Campania de colectare a brazilor de Craciun se bucura de un real succes. Deși sunt inca strazi unde brazii au fost lasați langa coșul stradal de gunoi, cum este cazul strazii Victor Babeș, dar și altele. Cei de la SPIRE Baia Mare spun ca aceasta campanie a fost prelungita pana pe data de 16.01.2023,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca incepand cu acest an, Romania figureaza, alaturi de alte 33 de state din Uniunea Europeana, dar si din alte regiuni, pe lista statelor ai caror cetateni sunt scutiti de obligativitatea detinerii vizei pentru a calatori in scop turistic in Mongolia. MAE informeaza…

- Incepand de azi, 3 ianuarie, baimarenii pot achiziționa abonamentul anual pentru toate parcarile publice din municipiul Baia Mare, achitand suma de 100 de lei. Oficialii Primariei Baia Mare spun ca valoarea abonamentului lunar este de 50 de lei. Abonamentele pot fi achizționate de la casieriile pe care…

- Incepand cu 3 ianuarie se poate achiziționa abonamentul de parcare anual in municipiul Baia Mare. Prețul este de 100 lei/an sau 50 lei/luna. Municipalitatea anunța faptul ca verificarea parcarilor nu se va face pana la data de 16 ianuarie. Acestea pot fi cumparate din urmatoarele locații: Primaria Municipiului…

- Conducerea Primariei Baia Mare a anunțat aseara ca școlile Dimitrie Cantemir și Alexandru Ivasiuc raman așa cum sunt, cladiri distincte, „unitați de invatamant independente administrativ, separate, chiar cu gard intre ele. Nici o gradinița nu trece in subordinea altei școli sau a vreunei școli acolo…

- La finele acestei saptamani se vor stabili taxe și impozitele locale, iar pentru unii baimareni acest lucru va inseamna ca au de scos din buzunar mai mulți bani. Conform proiectului de hotarare care urmeaza sa fie dezbatut in cadrul ședinței de Consiliu Local, pentru cladirile și terenurile stabilite…

- In Baia Mare sunt destule monumente care au nevoie de atenția autoritaților locale. In Parcul Municipal Regina Maria statuile sunt degradate rau, statuia din fața cladirii Remin are nevoie urgenta de restaurare și exemplele pot continua. Primaria Baia Mare nu a manifestat vreun interes legat de aceste…