Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anunțat ca efectueaza lucrari in cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana, Etapa…

- Colterm SA Timisoara a comunicat ca, "in vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara... The post Mii de timisoreni, o zi fara apa calda! Strazile afectate appeared first on Renasterea banateana .

- In vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara... The post Mii de locuitori ai Timișoarei raman, joi, fara apa calda appeared first on Renasterea banateana .

- Timp de patru zile (19 – 22 aprilie), locuitorii imobilelor aferente punctului termic 82 vor ramane fara caldura. Anunțul a venit din partea reprezentanților de la Colterm. Intreruperea este necesara efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din…

- Primaria Timișoara deruleaza, cu fonduri europene, proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana Etapa…

- Primaria Municipiului Timișoara deruleaza, cu fonduri europene, proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura…

- Primaria Municipiului Timișoara deruleaza, cu fonduri europene, proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura…

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm anunta ca intrerupe furnizarea apei calde, a celei reci hidrofor și a caldurii la PT 44, in ziua de vineri, 12 martie 2021, intre orele 9-17. Vor…