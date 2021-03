Avand in vedere notificarea transmisa de catre Aquatim S.A., compania de termoficare a fost inștiințata de faptul ca in ziua de vineri, 19 martie, va executa o cuplare de conducta pe str. Oglinzilor colț cu Bv.Sudului. Astfel, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde la PT 92, intre orele 9-17. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: ... The post Locatarii de pe sapte strazi raman fara apa calda appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .