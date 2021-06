Localități fără apă la robinete sau cu presiune scăzută Luni, 14 iunie, intre orele 9-15, se va sista furnizarea apei in Butin și Percosova, iar intre orele 10 și 16 se va opri apa in Șemlacu Mare și Șemlacu Mic. Intreruperile vor fi cauzate de lucrarile de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție. Din același motiv, in intervalul 14-18 iunie, intre orele 9-15, […] Articolul Localitați fara apa la robinete sau cu presiune scazuta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

