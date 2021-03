Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 sunt aplicabile incepand de duminica. Guvernul a adoptat, joi, hotararea privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Vineri, inainte de publicarea documentului in Monitorul Oficial, premierul Florin Citu…

- „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua masurile, care vor fi cu aplicabilitate de duminica", a spus Alin Stoica, la sediul Prefecturii Capitalei.El a estimat ca reuniunea va fi convocata in intervalul orar 11.00 - 14.00.Noile…

- Localitatea Buciumeni va intra in carantina pentru 14 zile incepand din data de 26 martie, ora 12,00, informeaza, miercuri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita.Conform datelor Prefecturii Dambovita, incidenta COVID-19 in Buciumeni era, miercuri, de 6,79 la mia de locuitori. O incidenta…

- „La inceputul saptamanii viitoare vor primi banii, am anuntat acest lucru. Prefectul a spus ca pana in data de 26 s-a inteles cu sindicatele. Noi a venit cu mai mult in Guvern, am accelerat procedura, am publicat Ordonanta de Urgenta in Monitor vineri seara. In paralel, Ministerul Muncii a redactat…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a anunșat, joi, dupa incheierea ședinței de Guvern, ca fost adoptata Ordonanța de Urgența prin care creșterea pensiilor este amanata pana in 2022. De asemenea, premierul a mai anunțat ca voucherele de vacanța sunt suspendate iar gratuitatea pe tren pentru studenți a…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea cheltuielilor structurale, care prevede, printre altele, eliminarea sporului de COVID de 30% acordat personalului din Prefecturi si mentinerea valorii punctului de pensie la 1.442 de lei in 2021, a anuntat, joi, premierul Florin Citu. ‘A fost…

- Președintele CJD, Corneliu Ștefan a anunțat ca va semna saptamana viitoare fișele de date pentru studiile de prefezabilitate ale Centurilor Post-ul Corneliu Ștefan: “Se vor semna fișele de date pentru studiile de prefezabilitate ale Centurilor ocolitoare Targoviște (inelul 2), Gaești, Pucioasa, Fieni…

- Potrivit unei informari a Prefecturii Dambovita, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de ieri, 8 ianuarie, Hotararea numarul 2 din 2021.Printre prevederile cu impact deosebit din aceasta hotarare mentionam propunerea suspendarii activitatilor care impun prezenta fizica…