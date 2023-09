Stiri pe aceeasi tema

- Nava de containere Joseph Schulte, sub pavilion Hong-Kong, care a parasit la inceputul acestei saptamani portul ucrainean Odesa, blocat de Rusia, se afla in Ucraina din 23 februarie 2022, cu o zi inainte de inceperea invaziei ruse in Ucraina. Ucraina a anuntat saptamana trecuta un “coridor umanitar”…

- Ucraina a condamnat luni ceea ce a numit actiuni "provocatoare" ale Rusiei si a cerut contramasuri decisive ale comunitatii internationale, la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca una dintre navele sale de razboi a tras focuri de avertizare asupra unui vas de marfa in Marea Neagra, informeaza Reuters,…

- Lipsa de nave a Rusiei si apetitul tot mai scazut al comercianților de cereale din Occident pentru a face afaceri cu Moscova cresc costurile de transport al graului rusesc, intr-un moment in care razboiul din Ucraina s-a extins periculos de aproape de rutele vitale de aprovizionare din Marea Neagra,…

- NATO a declarat miercuri ca intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre. De asemenea, a condamnat iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters. „NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea…

- Podul care leaga peninsula Crimeea de Rusia (Podul Kerci )„aduce razboi nu pace” si, prin urmare, este o tinta militara, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Explozii produse luni pe acest pod peste stramtoarea Kerci au ucis doi civili si au scos din functiune…

- O activitate puternica a eruptiilor solare, care ar putea interfera cu comunicatiile pe unde scurte, este prognozata pentru luni, au anuntat oamenii de stiinta rusi, dupa ce duminica au fost observate trei eruptii pe Soare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Institutul Fedorov de Geofizica Aplicata…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat marti Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina, informeaza Reuters, conform Agerpres.In luna iulie…

- Moscova este in continuare nemulțumita de modul in care este implementat acordul de la Marea Neagra privind cerealele, a declarat sambata, 10 iunie, ministrul adjunct de externe Serghei Verșinin, dupa ce s-a intalnit cu o zi inainte cu inalți oficiali comerciali ai ONU, relateaza agenția oficiala de…