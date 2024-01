Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș in SUA dupa ce șeful Pentagonului, Lloyd Austin, a ascuns ca s-a internat in spital: Casa Alba ii raspunde lui Donad TrumpPresedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa-l demita pe secretarul apararii Lloyd Austin pentru ca timp de cateva zile nu a anuntat ca a fost internat in…

- Presedintele SUA, Joe Biden, nu ia in calcul demiterea secretarului Apararii, Lloyd Austin, a declarat luni agentiei Reuters o sursa de la Casa Alba, dupa ce seful Pentagonului a tinut secreta spitalizarea sa zile in sir, contrar procedurilor.

- Presedintele american Joe Biden nu ia in calcul demiterea secretarului apararii Lloyd Austin, a declarat luni agentiei Reuters o sursa de la Casa Alba, dupa ce seful Pentagonului a tinut secreta spitalizarea sa zile in sir, contrar procedurilor.Lloyd Austin, care este al doilea dupa Biden in lantul…

- Spitalizarea secretarului american al apararii, Lloyd Austin, a fost tinuta la mare secret, astfel ca nici macar adjuncta sa nu a fost pusa in tema imediat, au declarat duminica oficiali de la Washington. Anterior, mass-media americane au relatat ca presedintele Joe Biden insusi a fost instiintat cu…

- Romania iși va menține angajamentele de a aloca 2,5% din Produsul Intern Brut pentru Aparare și va continua sa pledeze pentru un profil sporit al Marii Negre pe agenda NATO, a spus premierul Marcel Ciolacu, la intalnirea de la Washington cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, informeaza Rador…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

