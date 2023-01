Livrare flori Baia Mare prin florarie online

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de nastere a unui coleg, o aniversare, ziua persoanei iubite, o pereche de prieteni care asteapta un eveniment fericit, Ziua Indragostitilor, Ziua Mamei… Indiferent de ocazie, atunci cand trimiti flori cuiva care iti place, este important sa alegi o florarie de incredere si competenta, cu livrare…

- La finalul anului 2022, aproximativ 25% din vanzarile Mobexpert, producatorul și retailerul romanesc de mobilier, proveneau din mediul online. Adelina Badea, CEO-ul business-ului, considera ca este un procent bun pentru categoria home&deco, iar in 2023 planul este sa se situeze la minim…

- Livrarea florilor online a devenit din ce in ce mai populara in Baia Mare și in intreaga țara, oferind oamenilor posibilitatea de a face achiziții rapide și convenabile de la confortul propriului camin. In plus, exista o varietate de opțiuni disponibile pentru a alege din, astfel incat sa puteți gasi…

- Un copil de 13 ani din Baia Mare a comandat, pe internet, 15 kilograme de artificii și petarde. A dat adresa școlii la care invața și a cerut plata produselor la livrare. Pe fir au intrat, insa, și polițiștii, care au confiscat pachetul și au deschis un dosar penal.

- Urmarire ca in filme, incheiata cu accident, joi seara, pe strazile din Baia Mare. Un tanar de 24 de ani, baut și fara permis, n-a vrut sa opreasca la un control de rutina al politistilor si a gonit cu masina cațiva kilometri, cu agentii dupa el. Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei […] The…

- Presa online din Timișoara este in continua dezvoltare, la fel și orașul din vest ce este capitala Banatului, un oraș iubit de toata țara. Luna aceasta a fost lansat site-ul… Articolul Ziare Timișoara: A FOST LANSAT ZIARUL ONLINE STIRI DIN TIMISOARA apare prima data in Stiri Gorj .

- Persoane neidentificate au jefuit, in noaptea de vineri spre sambata, un cazino din municipiul Baia Mare. Incidentul a avut loc in jurul orei 5:40, cand atacatorii, care purtau cagule, au intrat in sala de jocuri de noroc si, amenintand-o pe angajata, au sustras o suma mica de bani, dupa care au fugit.…

- ANM anunta, duminica, cod galben de ceata in zeci de localitati din judetele Maramures, Arad si Bihor. In unele locuri zivibilitatea este redusa sub 50 de metri. Este ceata si pe anumite segmente din A 1 si A 10. Pana la ora 10.00, este cod galben in judetul Maramures, in localitatile Baia Mare, Baia…