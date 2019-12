Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a luat foc dupa ce Marcel Ciolacu a spus recent ca este posibil ca fostul premier Mihai Tudose, care a demisionat din Pro Romania, sa se intoarca in randurile social-democratilor. „Este posibil. Este posibil sa se intoarca. Trebuie avuta o discutie in interiorul organizatiei…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a deschis larg porțile partidului și a spus ca foștii colegi, inclusiv Mihai Tudose, au cale libera spre revenirea in partid. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Mihai Tudose ne-a explicat ca ia in calcul o revenire in PSD, dar inainte de toate…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fostul premier Mihai Tudose `e posibil sa se intoarca' in partid dupa ce a demisionat din Pro Romania. `Trebuie o discutie in organizatia de la Braila', a indicat acesta. 'Grindeanu si Neacsu au fost exclusi abuziv,…

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca are informații conform carora Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Adrian Țuțuianu sau Marian Neacșu vor fi recuperați de noua conducere a PSD, asigurata de Marcel Ciolacu.Citește și: Liviu Dragnea, prima postare pe Facebook, dupa incarcerare: Romania, de dragul…

- Noua echipa instalata la varful PSD și lideri din Pro Romania iși doresc sa formeze o alternativa de stanga care sa țina piept partidelor de dreapta la viitoarele alegeri locale și parlamentare.Marcel Ciolacu și Paul Stanescu și-ar dori chiar revenirea in PSD a echipei Mihai Tudose - Marian…

- In prima zi dupa ce a devenit președinte interimar al PSD,Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul nu va depune o moțiune de cenzuraimpotriva guvernului Orban pana la finalul acestui an și ca a primit mandat dinpartea colegilor sai sa aduca inapoi in partid unii membri care au plecat. Aflat la Parlament,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca vor urma o serie de reprimiri in PSD și vor exista discuții cu toți cei care au fost excluși din partid sau au plecat de buna voie la Pro Romania.”Nu s-a vorbit absolut nimic despre luat masuri. Nu avem, cel puțin in CEX-ul de ieri,…

- Mihai Tudose și Marian Neacșu sunt așteptați sa revina în PSD. Marcel Ciolacu a declarat ca, în opinia sa, usa PSD este deschisa pentru cei doi colegi care au plecat în Pro România, la Victor Ponta.