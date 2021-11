Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, nu poate intra la Targul de Craciun organizat chiar de instituția pe care o conduce pentru ca nu are certificat verde, potrivit Digi24. Nicușor Dan nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, iar de la infectarea lui cu SARS-CoV2 au trecut mai mult de 6 luni. „Am trecut…

- Primarul Emil Boc anunța ca Targul de Craciun va fi organizat in 2021.”Targul de Craciun va fi intre 26 noiembrie - 31 decembrie. Conform legii se poate desfașura cu un procent de 30% ocupare a spațiului. Se va renunța la 35 de casuțe, fața de 2019.Vor fi 46 de casuțe. Nu va fi scena, pentru a fi mai…

- Nicușor Dan anunța Targ de Craciun in Piața Universitații, dupa doi ani in care bucureștenii nu s-au mai bucurat nici de brad, nici de luminițe. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca, in masura in care contextul pandemic o va…

- Liviu Ganea, 33 de ani, fost jucator al lui Dinamo, a fost dezamagit de prestația „cainilor” in prima repriza a partidei cu CFR Cluj. Dupa 45 de minute, CFR conducea deja cu 2-0 in „Ștefan cel Mare”, grație golurilor reușite de Billel Omrani și Gabriel Debeljuh. Liviu Ganea, la GSP Live: „De ce joaca…

- Alberto Boțoghina vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la ora 18:00, cu ocazia partidei dintre Dinamo și CFR Cluj. Invitat in studio-ul Gazetei este fostul atacant și dublu campion al Romaniei, Liviu Ganea. Cei doi vor prefața confruntarea din „Ștefan cel mare” și vor reveni,…

- Dan Petrescu s-a declarat deranjat de amânarea meciului dintre Farul Constanța și FCSB, la solicitarea formației bucureștene. Antrenorul campioanei României a afirmat, duminica, într-o conferinta de presa, ca CFR Cluj nu a avut parte de același tratament în momentele în…

- Dinamo a anunțat astazi, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, ca mijlocașul central Catalin Itu, dublu campion cu CFR Cluj, va evolua sub forma de imprumut in Ștefan cel Mare. Fotbalistul de 21 de ani, cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro, a jucat puțin in acest sezon, iar șansele ca el sa…

- Capitanul lui Dinamo este foarte aproape sa semneze cu marea rivala din București. Patronul FCSB-ului a ramas in continuare in cursa pentru semnatura lui Deian Sorescu, asta dupa ce CFR Cluj și CSU Craiova au renunțat rand pe rand la gandul de a-l lua pe jucatorul in varsta de 24 de ani.Intra pe realitateasportiva.net…