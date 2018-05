Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, vizita oficiala in Elvetia, pe 29 mai. Presedintele PSD pleaca in Berna, alaturi de o delegatie parlamentara, intr-o vizita oficiala, in perioada 29-31 mai. Este fix ziua in care liderul social-democratilor are termen la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul angajarilor fictive. …

- Rodica Milos, fost director economic la DGASPC Teleorman, rupe tacerea in fața magistraților ICCJ, unde are loc ultimul termen in procesul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Rodica Milos a lansat acuzații grave la adresa procurorului DNA. „Cand am fost audiata ca…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea asculta, marți, pledoariile finale in cazul de corupție in care presedintele PSD (Partidul Social Democrat), Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate ultimul termen in dosarul Dragnea-Bombonica, pe 25 aprilie, in care presedintele PSD (Partidul Social Democrat), Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 13,00, intr-o sedinta comuna, in care urmeaza sa se dea votul asupra infiintarii a doua comisii speciale. Pe ordinea de zi a sedintei figureaza constituirea comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului privind analizarea si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, incaseaza o noua lovitura in sala de judecata. Magistratii au luat o decizie fara precedent in dosarul cu cei de la DGASPC Teleorman. ICCJ a decis o confruntare intre fosta sefa de la asistenta sociala si Liviu Dragnea.Citește și: Se anunța creșteri salariale…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar, relateaza Agerpres.Bombonica Prodana nu este prezenta…

- ”Majoritatea PSD & ALDE a votat ca Sala Palatului sa fie o instituție publica doar de spectacole și concerte, insa eu imi doresc sa nu fie o sala de spectacole… jalnice așa cum a organizat Dragnea pe 10 martie. In cadrul Comisiei de Administrație Publica l-am intrebat pe reprezentantul PSD care este…