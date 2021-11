Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea susține ca știa despre o „intelegere” din septembrie, la care s-a discutat „ca USR sa fie scos de la guvernare, ca PSD sa faca aceasta alianta cu PNL, sa modifice Constitutia pentru a face din Romania republica parlamentara, ca sa mearga Klaus Iohannis prim-ministru”. Potrivit fostului…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea sustine ca stia despre o "intelegere" din septembrie, la care s-a discutat "ca USR sa fie scos de la guvernare, ca PSD sa faca aceasta alianta cu PNL, sa modifice Constitutia pentru a face din Romania republica parlamentara, ca sa mearga Klaus Iohannis prim-ministru".…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea sustine ca stia despre o "intelegere" din septembrie, la care s-a discutat "ca USR sa fie scos de la guvernare, ca PSD sa faca aceasta alianta cu PNL, sa modifice Constitutia pentru a face din Romania republica parlamentara, ca sa mearga Klaus Iohannis prim-ministru".…

- "Cand am sprijinit Guvernul Ciolos, eram in situatia in care Roamnia nu mai putea fi guvernata decat de cel pe care-l punea Iohannis. Acum nu e asa. De ce, de exemplu, a facut PSD-ul miscarea asta? De ce nu au cerut ei postul de prim ministru? Ii acuzam (ca nu intra ei la guvernare, acum cateva saptamani,…

- Noua formațiunea politica lansata pe scena politica romaneasca de catre fostul lider PSD Liviu Dragnea a inceput sa atraga tot mai mulți membri cu ștate vechi in politica romaneasca. Potrivit informațiilor noastre, fostul ministru al Agriculturii in guvernarea PSD, Petre Daea, și totodata varul Danei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a calificat, marti, drept “cacealma” decizia presedintelui Klaus Iohannis de a-l desemna pe Dacian Ciolos candidat pentru functia de premier, afirmand ca niciun partid nu va sustine un Guvern condus de acesta, informeaza AGERPRES . “Din pacate, decizia…

- Decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna premier pe Dacian Cioloș este o cacealma, pentru ca nici PNL, nici alte partide nu vor susține învestirea unui guvern Cioloș, spune fostul lider al PNL Ludovic Orban."Din pacate, decizia de ieri a președintelui este mai degraba o cacealma…

- Biroul National al USR a decis, in unanimitate, ca echipa de negociere sa ii prezinte presedintelui Iohannis propunerea de prim-ministru in persoana lui Dacian Ciolos si un pachet de masuri care vor sta la baza programului de guvernare. USR merge, luni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis…