Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agendei Parlamentului, pe ordinea de zi a sedintei figureaza prezentarea Programului si a Listei Guvernului de catre Marcel Ciolacu, candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru, dezbateri asupra Programului si Listei Guvernului si votul asupra cererii de acordare a increderii Parlamentului…

- "Voi vota impotriva pentru ca dupa ce Marcel Ciolacu a culminat, in urma cu trei saptamani, cand a spus ca liberalii au furat ca in codru in pandemie, mi se pare sub demnitatea mea sa-l fac premier. (...) PNL a fost obligat sa faca aceasta coaliție. Daca ii intrebați pe colegii din țara "cum vi se pare…

- Ministrii care raman in Execitivul condus de presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sunt Sorin Grindeanu, la Transporturi, Gabriela Firea, la Ministerul Familiei, Angel Tilvar la Aparare, Marius Budai, la Ministerul Muncii si Alexandru Rafila, la Sanatate. Ministrul Adrian Caciu schimba ministerul…

- Guvernul a anuntat marti, 30 iunie, concluziile discutiilor cu sindicatul Sanitas, care a amenințat cu greva daca revendicarile nu le vor fi soluționate.La discuțiile de la Palatul Victoria au participat premierul Nicolae Ciuca, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, ministrul Sanatatii,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, s-au intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Uniunii Sindicale Sanitas, pentru a dialoga pe tema prioritatilor de finantare din sistemul medical, in urma discutiilor fiind agreate solutii care vizeaza deblocarea…

- Conferința județeana de alegeri a PSD Neamț s-a desfașurat sub umbra lui Ionel Arsene. Tonul l-au dat invitații, europarlamentarul Dragoș Benea de la Bacau, Marian Neacșu- fost Pro Romania, Paul Stanescu, secretarul general al partidului și președintele Marcel Ciolacu. De fiecare data cand era pronunțat…

- Neoficial, discuțiile și negocierile pentru rocada guvernamentala au inceput. Social-democrații și liberalii discuta deja in forurile interne scenarii și variante pentru imparțirea portofoliilor din viitorul Guvern. Nu lipsesc nici numele candidaților pentru ministere. Negocierile sunt extrem de importante…

- Vesti importante pentru milioane de pacienti. Anunțurile au fost facute de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila si de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, in direct la Antena3 CNN. Este vorba despre implementarea a doua masuri care vor stopa