Stiri pe aceeasi tema

Fostul președinte peruvian Alejandro Toledo s-a predat vineri autoritaților americane, dupa ce i-a fost respinsa cererea de blocare a extradarii in Peru, informeaza Rador.Toledo este acuzat de fapte de corupție. Fostul președinte va fi dus in cateva zile in capitala peruviana Lima.

Fostul presedinte taiwanez Ma Ying-jeou va calatori in China saptamana viitoare, devenind primul fost sau actual lider al Taiwanului care va vizita China, informeaza dpa.Vizita lui Ma va incepe la 27 martie si va dura 12 zile, potrivit Agerpres.

Locuitorii Muntenegrului sunt asteptati la urne duminica, pentru a alege noul presedinte al tarii, in conditiile in care actualul presedinte Milo Djukanovic participa la cursa electorala alaturi de alti sase contracandidati, printre care patru membri ai taberei pro-sarbe, informeaza dpa.

Fostul presedinte al Partidului National Liberal Florin Citu sustine ca actuala coalitie de guvernare formata de PNL alaturi de PSD a facut „la fel de mult rau romanilor cat a facut guvernarea lui Liviu Dragnea".

Fostul președinte american Donald Trump a spus intr-o emisiune radio ca ar fi putut preveni razboiul prin negocierea unui acord cu Rusia, scrie The Daily Beast.Donald Trump a insistat de mult ca razboiul din Ucraina nu s-ar fi intamplat niciodata daca ar fi fost inca președinte.

Uniunea Salvați Romania a comis-o din nou! A produs și a distribuit un fake news legat de masa lemnoasa defrișata in Romania.

Presedinta in exercitiu a Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica (FRGR), Irina Deleanu, a castigat, miercuri, un nou mandat, fiind aleasa in unanimitate de cei 24 de membri afiliati prezenti la Adunarea Generala de Alegeri.

Vineri, 27 ianuarie, la Frasin, au avut loc lucrarile Conferinței Județene de alegeri a Organizației Femeilor Social Democrate. La conferința au participat 155 de delegate din toate localitațile județului Suceava dar și numeroși invitați.