LIVEVIDEO Oficial - Medicul Arian Streinu Cercel, candidat PSD pe locul 2 pe lista pentru Senat

Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului ”Matei Bals” din Capitala, Adrian Streinu Cercel, candideaza la alagerile parlamentare din partea PSD, el aflandu-se pe locul al doilea, dupa Gabriela Firea, pe lista pantru Senat, a anunțat liderul PSD Marcel Ciolacu, astazi, intr-o conferința de presa susținuta alaturi de Cercel.…

- Directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, va candida la Senat pe lista PSD București. „Doctorul Adrian Streinu Cercel va fi pe locul doi al listei noastre pentru Senat, in Capitala”, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea PSD. Pe primul…

- Directorul Institutului Matei Bals, Adrian Streinu Cercel, ar urma sa candideze la Senat pe lista PSD Bucuresti, a informat Mediafax. Surse social-democrate au confirmat informația pentru Libertatea.„Doctorul Adrian Streinu Cercel va fi pe locul doi al listei noastre pentru Senat, in Capitala”, au declarat…

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, este dorit de PSD pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare, spun surse din partid.Social-democrații sunt dispuși sa-i ofere medicului un loc fruntaș pe lista candidaților la Senat,…

- Proiecte de Hotarari de Guvern privind alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici…

- Parlamentul lucreaza in sesiune extraordinara toata saptamana. Parlamentul va lucra și in aceasta saptamana, in sesiune extraordinara. Sunt programate audieri in comisiile de specialitate, iar premierul Ludovic Orban este așteptat din nou in legislativ pentru a prezenta un raport cu privire la masurile…

- Parlamentul lucreaza in sesiune extraordinaratoata saptamana. Parlamentul va lucra și in aceasta saptamana, in sesiune extraordinara. Sunt programate audieri in comisiile de specialitate, iar premierul Ludovic Orban este așteptat din nou in legislativ pentru a prezenta un raport cu privire la masurile…