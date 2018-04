LIVETEXT Simona Halep – Coco Vandeweghe, în sferturi la Stuttgart. S-a împlinit dorința liderului WTA LIVETEXT Simona Halep – Coco Vandeweghe, in sferturi la Stuttgart, turneul dotat cu premii totale de 816.000 dolari. Meciul se joaca vineri, in direct de Digi Sport 2. Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a invins-o miercuri in optimi pe Magdalena Rybarikova (4-6, 6-3, 6-2), iar Coco Vandeweghe (26 de ani, locul 16 WTA) a trecut astazi de germanca Laura Siegemund, deținatoarea titului, cu 6-4, 4-6, 6-3. S-a implinit astfel dorința reprezentantei noastre, care a recunoscut ca prefera sa o evite pe nemțoaica . “Sper ca in meciul urmator nu voi juca cu Siegemund, pentru ca ar fi al treilea an la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

