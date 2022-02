Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

