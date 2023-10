Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit sambata despre o a doua etapa a razboiului cu Hamas, referindu-se la operațiunea terestra in curs de desfașurare in Gaza. „Razboiul din interiorul Gaza va fi lung si dificil”, a adaugat Netanyahu. Intre timp, serviciile de telefonie și internet au inceput sa fie restabilite in enclava. Crucea Roșie a cerut o detensionare imediata a conflictului, avertizand ca doua milioane de civili sunt blocați in Fașia Gaza.07:5929-10-2023Serviciile de telefonie fixa, mobila și de internet, restabilite treptat in Fașia GazaDatele de rețea in timp real arata ca…