- Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține ca razboiul armatei sale in Fasia Gaza este "de o moralitate fara precedent", reactionand la acuzatiile Africii de Sud, privind comiterea unor "acte de genocid", depuse la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), informeaza Agerpres preluand AFP."Ne vom…

- Africa de Sud s-a adresat vineri, 29 decembrie, Curtii Internationale de Justitie a ONU (CIJ), solicitandu-i o ordonanta urgenta prin care sa declare ca, prin actele comise in Fașia Gaza, Israelul si-a incalcat obligatiile care ii revin in temeiul Conventiei privind genocidul, scrie news.ro preluand…

- Hamas și Jihadul Islamic aliat au respins o propunere egipteana de a renunța la puterea in Fașia Gaza in schimbul unei incetari permanente a focului, au declarat pentru Reuters doua surse de securitate egiptene, potrvit The Guardian.Ambele grupari, care au purtat discuții separate cu mediatorii egipteni…

- A reinceput razboiul Israel – Hamas. Armata israeliana a anuntat vineri ca a reluat luptele impotriva Hamas in Fasia Gaza, dupa ce a acuzat gruparea palestiniana de incalcarea termenilor unui acord temporar de incetare a focului de sapte zile, tragand in directia teritoriului israelian, relateaza Reuters.…

- Curtea de apel de la Nicosia a decis vineri impotriva extradarii in Romania a magnatului israelian al mineritului Beny Steinmetz, rasturnand astfel hotararea din 11 octombrie a instantei inferioare, a consemnat Reuters.

- O explozie a avut loc in cursul nopții in fața ambasadei israeliene din capitala cipriota Nicosia, a anunțat poliția locala. Nu sunt pagube sau raniți, potrivit Reuters, citat de observatornews.ro .