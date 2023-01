Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Farul Constanța primește vizita campioanei CFR Cluj, in derbiul etapei a 22-a a SuperLigii. Cele doua echipe sunt desparțite de un singur punct și pot face rocada in cazul unui succes al ardelenilor. Partida este transmisa LiveBlog pe Hotnews.ro.

- Echipele surpriza ajunse in semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar se infrunta in finala mica, pentru ultimul loc pe podiumul celor mai puternice selecționate din lume. Partida este transmisa LiveBlog pe Hotnews.ro și in direct pe TVR 1.

- FCSB o intalnește pe CFR Cluj in restanța etapei cu numarul 9 din SuperLiga. Meciul este unul foarte important pentru ambele formații. Campioana en-titre are șansa de a egala liderul Farul Constanța, in timp ce roș-albaștrii pot urca pe podium. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digisport…

- FC Voluntari și Farul Constanța se intalnesc vineri, de la ora 20:00, in primul meci din runda #21 din Superliga. Partida va fi disponibila in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. ...

- Semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar debuteaza marți cu confruntarea dintre Argentina lui Lionel Messi și Croația lui Luka Modric. Partida este transmisa LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.

- Sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar debuteaza vineri cu duelul dintre Croația lui Modric și Brazilia lui Neymar. Toate partidele sunt LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.

- Campionatul Mondial din Qatar continua și luni cu patru meciuri interesante, iar balul este deschis de meciul dintre Camerun și Serbia. Tot astazi vom vedea la lucru Brazilia și Portugalia. Toate partidele zilei sunt LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.

- CS Mioveni primește vizita celor de la Hermannstadt pentru un meci din etapa 16 a campionatului intern. Partida va incepe la ora 18:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe PrimaSport 2, DigiSport 1 și OrangeSport 1. AICI, rezultatele etapei 16 din SuperLiga LIVE de la ora 18:00 » CS Mioveni -…