Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la HRK Gorica, intr-o partida ce conteaza pentru manșa retur a primului tur preliminar din European Handball League.

- HC Dobrogea Sud și Potaissa Turda au disputat, sambata, pe teren propriu, partidele din prima manșa a turului I preliminar din EHF European League. Constanțenii s-au impus in fața rușilor de la HC Victor Stavropol cu 26-18, in timp ce handbaliștii din Turda au cedat cu 24-26 in fața gruparii croate…

Potaissa Turda a pierdut prima manșa a dublei eliminatorii din European Handball League, contra croaților de la HRK Gorica, scor 24-26, dupa ce a avut un avantaj de un gol la pauza.

TurdaNews va transmite IN DIRECT meciul de handbal masculin dintre Potaissa Turda și HRK Gorica, meci care conteaza pentru manșa tur a primului tur preliminar din cadrul European Handball League.

- Romania a coborat un loc, de pe trei pe patru, in clasamentul coeficientilor echipelor feminine de club care participa in cupele europene in sezonul 2021-2022, dat publicitatii de EHF pe site -ul sau, informeaza AGERPRES . Ungaria se mentine pe primul loc, cu un punctaj de 158,33 realizat pe baza rezultatelor…

- La sediul Federației Europene de Handbal de la Viena, marți, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din primul tur al competiției European Handball League. La masculin, Potaissa Turda o va avea ca adversara pe HRK Gorica din Croația, iar HC Dobrogea Sud Constanța (foto) o va intalni pe HC Victor…

- AHC Potaissa Turda va întâlni echipa croata HRK Gorica în primul tur preliminar al EHF European League. HC Dobrogea Sud Constanta va înfrunta echipa rusa HC Victor Stavropol în…

- AHC Potaissa Turda va intalni echipa croata HRK Gorica, iar HC Dobrogea Sud Constanta va infrunta echipa rusa HC Victor Stavropol in primul tur preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Viena. Ambele echipe romanesti vor juca primul…