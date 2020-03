Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29 martie, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, vor susține o declarație de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, incepand cu ora 21:00.Declarația va fi transmisa pe pagina oficiala de Facebook a Ministerului Afacerilor…

- Premierul Ludovic Orban participa la o sedinta care are loc sediul Ministerului Afacerilor Interne. La sedinta mai participa ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, ministrul Apararii Nicolae Ciuca si ministrul Economiei Virgil Popescu, potrivit informatiilor Libertatea.Discutiile…

- Masuri istorice impuse in Romania, in lupta cu noul coronavirus. “Absenta celor dragi este dureroasa, dar pierderea lor poate fi tragica” Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au susținut o declarație de presa in care au anunțat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, alaturi secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat susțin sambata seara, 21 martie, o conferința de presa. Cei trei oficiali fac publice cele mai importante informații despre situația privind criza declanșata de coronavirus. Transmisiunea LIVE poate…

- Sambata seara, 21 martie, Ministrul de Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, sustin o conferința de presa la MAI. Spynews.ro transmite live text ultimele decizii luate de autoritați, in contextul epidemiei de coronavirus.

- Seful DSU, Raed Arafat, a dispus sambata, dupa ce Romania a intrat in Scenariul III (peste 100 de bolnavi de coronavirus), masuri suplimentare in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu COVID-19:Toate autoritatile locale vor actiona integrat doar sub coordonarea prefectuluiDin 14.03.2020…