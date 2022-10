Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a remarcat importanța eliberarii Lymanului. Potrivit secretarului american al apararii, Lloyd Austin, orașul era situat peste liniile de aprovizionare pe care rușii le foloseau pentru a transfera trupe și echipamente spre sud și vest. Absența acestor rute va crea dificultați Rusiei.

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Forțele ucrainene au patruns in liniile rusești la o adancime de pana la 70 de kilometri in unele locuri și au capturat peste 3.000 de kilometri patrați de teritoriu in ultimele cinci zile, de la 6 septembrie – mai mult teritoriu decat au capturat forțele ruse in toate operațiunile lor din aprilie.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a intalnit marti dupa-amiaza, la Kiev, cu membrii misiunii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), care urmeaza sa se deplaseze la Centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- O prima nava cu cereale ucrainene este asteptata sa plece astazi din portul Odesa, conform acordului de la Istanbul. Mai multe vase sunt incarcate, gata de plecare, dar este nevoie de o buna coordonare logistica, a declarat un purtator de cuvant al presedintiei turce.

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de loca